ConlamagliadiChris: i vostri post dedicati ad Eriksen

L'hashtag #conlamagliadiChris sta spopolando nei social network, in particolare su Twitter. L'affetto e la vicinanza del popolo nerazzurro - ma non solo - è evidente nei confronti di Eriksen, ancora ricoverato all'interno della struttura ospedaliera di Copenhagen dopo il malore occorsogli nella giornata di sabato, durante Danimarca-Finlandia.

Tra i tweet più significativi c'è certamente quello di Tiberio, che sottolinea "Ti aspettiamo, campione Gentiluomo": un riconoscimento, quello dell'eleganza e della signorilità, che ad Eriksen riconoscono ormai tutti. Samuele rilancia: "Ormai si aspetta solo l'ufficialità e la messa in vendita della nuova maglia dell'Inter, e mi sembra scontato dire che la 24 sarà sold out per moltissimo tempo", intendendo come in molti acquisteranno proprio la maglia del danese, ormai beniamino dei tifosi.

Il Cerusico posta invece la punizione che ha cambiato le sorti di Chris in nerazzurro, quella nel derby di Coppa Italia contro il Milan, titolando: "#conlamagliadiChris si fanno le magie": semplice, diretto, e che strappa anche un sorriso. Chiudiamo con Mauro, che fa i suoi personali complimenti ad Inter Dipendenza per il lancio dell'hashtag, perché "oltre ad essere un gesto d'amore nei confronti di Eriksen ha accomunato il sentimento di migliaia di persona, e i social servono anche a questo".

L'hashtag #conlamagliadiChris, insomma, è un'iniziativa in cui Inter Dipendenza crede ciecamente. Diamo tutti un abbraccio virtuale ad Eriksen: dopotutto i social, come detto, possono aiutare anche in questo.