Conferenza stampa pre Genoa - Inter. Le parole di mister Inzaghi

Inter, le parole di mister Inzaghi in conferenza stampa pre Genoa-Inter.

Ecco le domande che sono state poste dai colleghi.



Inter TV: Domani occasione importante dopo la sconfitta col Sassuolo. Il Genoa con Mister Blessin non ha mai perso. cosa ne pensa?

"Troviamo un avversario in salute. Nelle ultime 4 partite ha fatto un ottimo calcio con 4 pareggi. Troveremo una squadra organizzata. Sarà una partita molto delicata"

DAZN: il Genoa non è tra le migliori difese:Sarà la partita di Lautaro?

"Credo si sia detto tanto su di noi. L'Inter è il miglior attacco della Serie A e non abbiamo un problema attaccanti. Penso che la tensione sale quado non si concretizzano le azioni, ma anche contro il Sassuolo abbiamo creato tanto e sono convinto torneremo presto a segnare"

SKY SPORT: Guardando da lontano la stagione dell'Inter si è fatto benissimo fino all'ultimo mese. Se potessimo tornare all'estate scorsa lei avrebbe firmato della stagione fatta finora?

"Io so cosa mi è stato chiesto dalla proprietà ovvero cercare di tornare agli ottavi di Champions e alzare la Supercoppa Italiana. Finora i ragazzi sono stati straordinari. Ci serve equilibrio ma l'ho visto in società , all'interno della squadra e anche i tifosi. La curva è stata stupenda domenica nonostante la sconfitta. Quest'estate si parlava di allarmismi, adesso dopo una sconfitta ho sentito parlare tanto, ma con la squadra si è analizzato dove poter far meglio".

MEDIASET: quanto è importante per il futuro e il presente il rinnovo di Brozovic, vale un colpo di mercato?

"Io credo di si. Sappiamo la sua importanza. Sono stati importanti anche i rinnovi di Barella e Lautaro e spero in quelli di Perisic e Handanovic. Sono cose che spettano alla società e i nostri dirigenti sono qui h 24 per un'Inter sempre più competitiva"



GAZZETTA DELLO SPORT: Vero che create tanto, però c'è anche un problema difensivo rispetto alla prima parte di stagione. Perché subite più gol?

"Perché nella parte centrale del campionato eravamo mentalmente più freschi e meno vulnerabili. Dobbiama difendere e attaccare meglio perché anche nelle ultime partite non siamo riusciti a segnare, una cosa inusuale per noi. Stiamo cercando di difendere al meglio."

CORRIERE DELLA SERA: siamo entrati in un tratto della stagione decisivo. Crede che i vostri avversari saranno Milan e Napoli? Chi temi di più?

"Penso che siamo in un momento molto importante, non ancora decisivo. Dobbiamo fare questo mese molto impegnativo. Credo che tutt otsia aperto anche a Juventus e Atalanta, squadre che facendo un filotto di partite si avvinerebbero. Sarà una fase della stagione impegnativa. Devo avere fortuna e bravura di recuperare tutti i giocatori. Nelle ultime giornate infortuni e squalifiche hanno tenuto lontano dei giocatori che ora servono."

REPUBBLICA: per le prossime partite in casa ci saranno offerte per avere lo stadio pieno. Quanto sarà importante avere il loro supporto dei tifosi?

"Sarà importantissimo. La curva è stata eccezionale anche domenica incitandoci dal primo minuto al 96esimo. Anche ieri ci sono stati accanto. Credo che loro siano contenti fin da luglio in un momento di incognite. Abbiamo fatto un lavoro ottimo, che ha alzato le aspettative ma ne siamo orgogliosi."

CALCIOMERCATO.COM: Come sta Gosens, ci sarà domani?

"Gosens ha fatto ieri il primo allenamento completo. Ci sono ottime sensazioni. è un giocatore molto importante per noi nel quale crediamo, ma sta fuori da fine settembre. Ci parlerò nell'allenamento di oggi e prenderemo una decisione. Siamo fiduciosi, come lo siamo per Correa che per il derby potrebbe tornare disponibile."



LA STAMPA: In che modo Gosens potrebbe liberare Perisic per utilizzare il croato come attaccante?

"Perisic sta facendo una stagione grandissima. Qualche volta è stato alzato da punta, come a Firenze e contro la Lazio. Aspettando Correa avrò tutti gli attaccanti a disposizione quindi Perisic può rimanere nella posizione in cui sta facendo bene."

Come sta lavorando Caicedo? Può trovare spazio?

"Caicedo ha avuto un problema appena arrivato. Ora è più di una settimana che lavora bene. Poteva esordire anche domenica scorsa ma è disponibile e dentro il gruppo, la sua condizione è cresciuta molto."