Conferenza stampa Conte, le parole sul coronavirus e le voci su Lautaro

Il giorno prima del match contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, in conferenza stampa Antonio Conte si è soffermato a parlare su uno dei temi più caldi del momento: il coronavirus.

"Penso che bisogna sempre essere equilibrati in tutte le situazioni e non creare allarmismi. Al tempo stesso però bisogna stare attenti e non sottovalutare la situazione. La sanità in Italia ci dirà quel che è giusto fare".

Queste le parole del tecnico salentino sulla delicata epidemia. Successivamente, Conte si è soffermato anche su Lautaro Martinez e sulle voci di mercato che nell'ultimo periodo lo vedono protagonista:

"Il ragazzo è serio e concentrato. Sta facendo bene e deve continuare così. Lui avendo solo 22 anni ha ancora margini di crescita notevoli. Sono contento di averlo a disposizione".

Chiosa sulle condizioni di Brozovic e Bastoni:

"Ieri sia Brozo che Bastoni hanno partecipato all'allenamento. Oggi abbiamo comunque un allenamento importante per capire se entrambi hanno recuperato dai rispettivi infortuni".