Conferenza stampa Conte, le parole sugli infortuni a centrocampo

Alle ore 23:00 circa di domani sera, sapremo se l'Inter 2.0 di Antonio Conte approderà agli Ottavi di Finale di Champions League o se ancora una volta si ritroverà ad essere eliminata alla fase a gironi.

Il gruppo B è senza dubbio il più agguerrito della stagione 2020/2021, e a prova di ciò c'è il fatto che ancora oggi tutte e quattro le squadre possono sperare di passare al prossimo turno. Se c'è una squadra che però "vanta" maggiori assenze, quella è l'Inter. I nerazzurri, specialmente in mezzo al campo, saranno orfani di due tra le pedine più utilizzate dal tecnico originario di Lecce.

Stiamo parlando di Nicolò Barella e Arturo Vidal, entrambi ai box per problemi muscolari e che dunque per domani non saranno disponibili. Proprio sulla situazione infortuni in mediana, in tutta onestà Conte in conferenza stampa ha dichiarato: "La situazione sicuramente non è delle migliori. Faremo delle valutazioni e cercherò di fare le scelte migliori per l'Inter".