Conferenza stampa Conte, l'opinione del tecnico sul Cagliari e la classifica

Quello che domani alle 12:30 andrà in scena a San Siro contro il Cagliari di Leonardo Semplici, per l'Inter di Antonio Conte sarà un lunch-match delicato e che mette in palio punti pesantissimi.

Da un lato ci sono i padroni di casa sempre più lanciati verso la conquista dello scudetto, dall'altro i sardi alla ricerca di punti preziosi in ottica salvezza. A riguardo infatti, l'allenatore nerazzurro è intervenuto in conferenza stampa affermando:

"Vedendo la rosa del Cagliari sorprende vederli in quella posizione in classifica. Vorranno giocarsi le proprie chances per ottenere la salvezza. Ripeto, sorprende vederli lì perché hanno una rosa competitiva".