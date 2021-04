Conferenza stampa Conte, il tecnico presenta la gara contro il Verona

E' una sfida tutt'altro che da sottovalutare per l'Inter quella che domani la attenderà alle 15:00 a San Siro contro il Verona di Ivan Juric. Sulla sfida contro gli scaligeri, in conferenza stampa il tecnico dei nerazzurri ha detto:

"Sarà una gara tosta contro una squadra che sta facendo molto bene in campionato. Ho visto alcune loro partite e devo dire che non meritava gli ultimi risultati negativi che ha ottenuto. Juric è un bravissimo allenatore, porta il miglioramento dei calciatori attraverso il lavoro. In più ha lavorato con Gian Piero (Gasperini). Posso solo parlare bene di lui".

Queste le parole di Conte ai microfoni dei giornalisti accreditati. Successivamente, l'attenzione dell'allenatore si è spostata sul lavoro che stanno svolgendo quotidianamente i suoi ragazzi e sulla quantità di azioni pericolose prodotte ultimamente.

"In base al percorso fatto penso che c'è poco da dire. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario e sopra ogni aspettativa, i ragazzi sanno che manca ancora uno step ma stanno lavorando con la giusta serenità. La squadra è in salute, crea tantissimo. Vedi i due pali colpiti contro Napoli e Spezia. Domani faremo attenzione perché il Verona ha tutte le carte in regola per metterci in difficoltà".