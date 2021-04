Conferenza stampa Conte, il tecnico interista presenta la trasferta di Napoli

Sarà une delle gare più delicate di quest'ultimo sprint di stagione quella che attenderà l'Inter domani sera allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli. A colori i quali affermano che, complice il grande vantaggio, ai nerazzurri potrebbe star bene anche un pareggio, Antonio Conte in conferenza stampa ha detto:

"Pareggiare a Napoli? Sappiamo benissimo che mancano ancora dei punti per arrivare ad una meta molto ambiziosa. Noi andiamo a Napoli a giocarci la partita per cercare di ottenere il massimo, ossia una vittoria. Vedremo alla fine della partita cosa uscirà e quale sarà il risultato.

Non possiamo permetterci di fare calcoli, non conviene mai fare calcoli poiché diventerebbe deleterio. Le critiche all'Inter? Il problema sono io a prescindere (ride). L'importante è che non tocchino l'Inter".