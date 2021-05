Condò: "Questo Eriksen nasce dal mercato di gennaio. Visto solo il 50%"

Dopo la vittoria dell'Inter, per 2-0 in casa del Crotone, proietta l'Inter sempre più verso il suo diciannovesimo scudetto e lo fa, oggi, con l'uomo più discusso dell'ultimo anno, Christian Eriksen.

Per questo, Paolo Condò, parla del momento della svolta nerazzurra ai microfoni di Sky Sport: "Questo Eriksen nasce dal gol in Coppa Italia e dall'Inter che non può fare mercato a gennaio. Sapevamo delle possibilità di uscita del danese, per esempio col PSG e lo scambio con Paredes che poi si è bloccato. Quello è stato uno dei momenti chiave, perché è da lì che l'Inter dà lo strappo decisivo per lo Scudetto".

Il giornalista ha proseguito: "Io sono un erikseniano, secondo me ha fatto vedere solo il 50% del suo potenziale e può essere il grande acquisto della prossima stagione dell'Inter. Nel ruolo di regista basso ha potenzialità di sviluppo molto importanti".