Condò: "Quando ho sentito le parole di Mou ho pensato alla Juve"

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò è tornato sulla notizia del giorno, ovvero quella del ritorno in Italia dell'ex tecnico dell'Inter, Josè Mourinho che allenerà la Roma.

Ecco la sua opinione: "Quando ho letto di Mourinho che pensava di tornare in Italia, avrei pensato alla Juventus, non alla Roma. Lette quelle parole, mi è venuta in mente la Juve".

Sorpresa, dunque, anche per Paolo Condò per questa notizia che ha scosso il mondo del calcio e, soprattutto, quello della Serie A.