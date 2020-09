Condò: "Per lo scudetto sarà una corsa a tre tra Juve, Inter e Atalanta"

Il noto giornalista Paolo Condò è intervenuto a Sky Sport 24 per commentare il sorteggio del calendario della Serie A 2020/2021. Secondo il giornalista di Repubblica, la corsa scudetto riguarderà tre squadre. Di seguito le sue parole:

"Per lo scudetto ci sono tre squadre: la Juventus, l'Inter e, dato che ho un sacro rispetto per i risultati, credo che anche l'Atalanta possa pensare di vincere il campionato. Immediatamente alle loro spalle ci sono Lazio, Milan, Roma e Napoli. I biancocelesti avranno anche la Champions League quest'anno, ed è il motivo per cui non ho inserito la Lazio in prima linea."

Questa la griglia scudetto secondo Condò, adesso non resta che aspettare il 19 settembre, data di inizio del campionato, per vedere cosa dirà il campo.