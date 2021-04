Condò: "L'Inter gioca male? Put******! Colpa dei media per vendere"

Intervenuto ai microfoni della trasmissione di Radio 24, Tutti Convocati, il giornalista Paolo Condò, ha parlato dell'Inter e della diatriba sul gioco dei nerazzurri che è impazzata in questi giorni.

Ecco le sue parole: "La discussione sulla qualità del gioco parte sulla base delle ultime partite, mentre l’Inter, contro Milan e Juve, sfoderò due prestazioni sontuose. Colpa di noi media per far vendere: tiriamo fuori la storia che l’Inter vince, ma gioca male. Son tutte puttanate".

Condò ha, poi, continuato: "L'Inter la paragono a un mezzofondista che corre i 10mila metri che ha un bel po' di vantaggio, quando mancano due giri e si volta per guardarsi indietro. Trovi gente che ti dice che Sacchi non avrebbe vinto nulla senza i tre olandesi o che Guardiola senza Messi non vince in Europa. C'è gente che nega perfino il virus, quindi figurati se non si può arrivare a negare la grandezza di Guardiola".