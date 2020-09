Condò: "Colpi Kolarov e Vidal per vincere. Hakimi? Perfetto nel 4-3-1-2"

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato anche di Inter, e di quelli che dovrebbero essere gli obiettivi della squadra guidata da Antonio Conte in questa stagione. Di seguito le sue parole:

"L'Inter ha preso Vidal e Kolarov; è evidente che, se arrivano questi giocatori e non per esempio Kumbulla, lo fai per vincere subito. Non ho ben capito perché Conte, dopo l'incontro di Villa Bellini con la società, voleva che si precisasse che l'Inter non ha l'obbligo di vincere."

Condo poi ha speso qualche parola anche su Hakimi: "Essendo calcisticamente innamorato di Erisken, lo vedrei molto bene come terzino, in ruolo che faciliterebbe il 4-3-1-2."