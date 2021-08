Condò: “C’è una cosa che mi rassicura. Dzeko? Avrei puntato su un altro”

L’Inter ha scelto di puntare su Edin Dzeko per rimpiazzare il doloroso addio di Romelu Lukaku. Il bosniaco sta svolgendo in questo momento la seconda parte delle visite mediche ed entro le prossime ore diventerà ufficialmente il nuovo numero 9 dei nerazzurri. Oltre all’ormai ex capitano giallorosso, i nerazzurri dovrebbero acquistare anche un altro rinforzo in attacco. Tra i vari nomi accostati ai nerazzurri ci sarebbero anche quelli di Duvan Zapata e Joaquin Correa.

Il giornalista Paolo Condò è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 per commentare il nuovo acquisto nerazzurro, ecco di seguito riportate le sue dichiarazioni:

"In questo momento abbiamo le due squadre di Milano con attaccanti molto maturi. Io sono un grande estimatore di Tammy Abraham e non capisco come la stessa Inter non avesse puntato su di lui. Edin Dzeko è un grande campione, però, l’anno prossimo rischi di ricominciare da capo. Se prendi Abraham, però, puoi programmare meglio il futuro».

"Zapata? Mi piace come idea, perché è il giocatore più simile a Romelu Lukaku. Penso sempre di prendere dei giocatori che ti mettano a posto per due o tre anni in modo da approfittarne per colmare altri buchi che si sono aperti. La cosa che mi rassicura è che Alessandro Bastoni e Nicolò Barella rimangono due pilastri dell’Inter".