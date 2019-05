Con un giorno di ritardo arrivano i saluti dei calciatori nerazzurri a Spalletti

Luciano Spalletti ha lasciato l'Inter, o meglio, è stato esonerato dalla sua carica. Oggi, alle 6:00, Antonio Conte è stato ufficializzato, e sarà il nuovo allenatore dell'Inter, tre anni di contratto.

Nella giornata di ieri, in seguito all'esonero, soltanto Samir Handanovic ed il giovane Sebastiano Esposito hanno salutato, sui social, l'ex tecnico. In un mondo dominato dai social network, nessuno aveva dato l'addio a Spalletti, reduce da due stagioni positive in nerazzurro.

Nel giorno di Conte, sono arrivati i tanto attesi addii:

Matteo Politano: "Grazie di tutto mister ed in bocca a lupo per il futuro!"

Kwadwo Asamoah: "Grazie di tutto, ti auguro il meglio per il tuo futuro mister!"

Stefan De Vrij: "Grazie di tutto Mister, é stato un piacere lavorare con lei! Buona fortuna per il futuro🙏 "