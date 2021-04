Con Eriksen Inter più bella. Però manca ancora una cosa...

Christian Eriksen è ormai da tempo una certezza. Anche nel match di sabato sera, giocatosi al 'Dall'Ara' contro il Bologna, è stato tra i migliori a centrocampo. Il danese adesso è un punto di forza dell'Inter ma gli manca ancora qualcosa.

I nerazzurri con Eriksen giocano decisamente meglio: sono più veloci nel giro palla, più organizzati, più precisi e meno prevedibili. Il danese non è di per sé solo un valore aggiunto ma un giocatore che migliora anche le prestazioni dei compagni che gli giocano attorno. Non è un caso che, da quando si è inserito pienamente nel progetto di Antonio Conte, Perisic abbia cambiato totalmente passo e Brozovic sia più costante e lucido rispetto a prima.

Manca ancora una cosa però. Manca la ciliegina sulla torta che andrebbe ad incorniciare le sue prestazioni. Manca il gol. Eriksen in campionato non ha ancora messo la sua firma sul tabellone delle reti. Le qualità per segnare ce l'ha: le sue doti balistiche straordinarie sono utili non solo a effettuare passaggi precisi o assist. E sicuramente proverà a sfruttarle nelle prossime 10 sfide che attendono i nerazzurri. A partire dalla sfida di mercoledì sera contro il Sassuolo.