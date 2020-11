Comunicato Inter:" Rueda irrispettoso, Sanchez con problemi solo in Nazionale"

Dura risposta da parte dell'Inter alle dichiarazioni fatte da parte del ct del Cile Rueda, che ha accusato la società nerazzurra di non avere cura di Alexis Sanchez, arrivato al ritiro della roja in condizioni fisiche non ottimali e che oggi ha avuto un riacutizzarsi del suo problema.

Ecco il comunicato della società:" FC Internazionale ritiene inaccettabili, offensive e non corrispondenti alla realtà le dichiarazioni del ct del Cile Rueda. Sanchez ha riscontrato problemi fisici in quasi tutte le convocazioni con la Nazionale

Il club ha da sempre la massima collaborazione e ottimi rapporti con tutti gli staff delle rappresentative nazionali.

Nel particolare caso di Alexis Sanchez, il giocatore ha riscontrato un problema fisico in quasi tutte le convocazioni con la propria nazionale. In una di queste ha subito un grave infortunio che lo ha tenuto per tre mesi fuori dai campi di gioco. Questo ha rappresentato un grave danno sportivo per il Club, da sempre attento alla salute dei propri giocatori".

Non si è fatta attendere, dunque, la risposta della società nerazzurra a della accuse molto gravi, soprattutto in un periodo in cui la diplomazia tra club e Nazionali sta avendo, per così dire, forti cortocircuiti.