Commisso ancora duro: ecco le parole contro le società indebitate

Rocco Commisso tuona contro le squadre di Serie A indebitate.

All'indomani del comunicato ufficiale dell'Inter che ha attestato perdite per 245 milioni di euro, il presidente della Fiorentina, attraverso i canali ufficiali della società Viola, ha commentato in maniera molto dura la situazione di molte squadre italiane che non vedono splendere i proprio contri, invitando a prendere delle decisioni differenti rispetto a quelle attuali.

Ecco le parole di Commisso: "La pandemia ha colpito tutti. La Fiorentina non ha mai rischiato il fallimento, quando c’è bisogno di soldi noi li mettiamo ma non tutti lo hanno fatto. Molte squadre non avevano i bilanci a posto e questo non è giusto. Va bene controllare che tutto sia in regola con il VAR ma allora servono anche controlli finanziari all’interno delle società. Non ci sono state le giuste penalizzazioni a queste squadre, la giustizia è uguale per tutti".

Dopo essere esploso contro il suo attaccante Dusan Vlahovic per il mancato rinnovo - clicca qui per leggere le parole complete - e dopo aver messo un po' di pepe alla vigilia della partita tra Fiorentina ed Inter con il botta e risposta avuto con il CEO nerazzurro, Alessandro Antonello - leggi qui le parole - Rocco Commisso ha deciso di tornare alla carica e lo ha fatto con toni molto aspri. Vedremo se ci sarà una replica da parte delle società che, pur non essendo state menzionate, sanno benissimo quello che è lo stato dei propri conti.