Colonnese: “Se la proprietà non mette i soldi, qualcuno dovrà partire”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore tra le altre dell'Inter Francesco Colonnese ha parlato a proposito del ritorno di Zhang, esponendo le idee che si è fatto riguardo alla situazione societaria.

Ecco le sue parole: “Nel calcio servono i fatti e non le parole. Io dico che la situazione dell'Inter è chiara, tutti sanno che hanno bisogno di soldi e ci sono giocatori appetibili. Stanno tutti aspettando di capire cosa accadrà. L'Inter dovrà per forza vedere dei pezzi pregiati. Se la proprietà non mette i soldi, qualcuno dovrà metterli. E per questo ecco le cessioni”. A riportarlo TUTTOmercatoweb.