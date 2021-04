Colonnese: "Napoli la squadra che ha messo l'Inter più in difficoltà"

Domanica sera, il big match di Serie A sarà sicuramente quello dello stadio Maradona, tra Napoli ed Inter. E proprio un doppio ex di questa sfida, Francesco Colonnese, ha parlato della partita che verrà e di quella d'andata.

Ecco il suo intervento a Radio Kiss Kiss: "Il Napoli si sta ricostruendo pian piano, e ha tutte le argomentazioni per dimostrare di essere all’altezza di una grande partita contro l’Inter. Non dimentichiamo che i partenopei sono la squadra che più di ogni altra ha messo in difficoltà i nerazzurri all’andata. Nello sport ci vuole equilibrio, continuità e concretezza".

L'ex difensore, poi, ha continuato: "Gattuso? L'errore più grande è stato metterlo sotto accusa, si stava discutendo il rinnovo e poi è stato accantonato. Queste cose nel calcio non vanno bene. Rino ha personalità ed è giusto che faccia le sue riflessioni"