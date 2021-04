Colonnese: “Inter, occhio all'ex Politano. Non farà rimpiangere l'assenza di Lozano”

Francesco Colonnese, ex calciatore nerazzurro e partenopeo, in un'intervista rilasciato a napolimagazine.com, ha avvertito i nerazzurri di stare attenti all'ex della partita, Matteo Politano.

Le sue parole: “La squalifica di Lozano, nel match contro l'Inter, è di sicuro importante perché avrebbe potuto rappresentare un'alternativa in più per il Napoli, però c'è Politano che è un ex. Di solito gli ex giocano grandi gare. Politano sta avendo un buon rendimento, credo che non farà rimpiangere Lozano”. A riportarlo AreaNapoli.it.