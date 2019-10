Colombia Cile, è 0-0: per Sanchez 88 minuti. Infortunio per un ex Inter

E' finita senza reti Colombia-Cile. In campo per quasi tutto l'incontro il nerazzurro Alexis Sanchez. Infortunio per l'ex Inter

Si è conclusa senza reti l'amichevole giocata ad Alicante tra Colombia e Cile. Uno 0-0 che ha visto in campo Alexis Sanchez per 88 minuti. L'attaccante nerazzurro è partito dall'inizio in coppia con Orellana a guidare l'attacco cileno. Sanchez è stato sostituito all'88° da Mora Aliaga. Durante il match, infortunio nel primo tempo per l'ex Inter Gary Medel. Uscito anche il colombiano Duvan Zapata. Atalanta e Bologna attendono gli esiti dei primi esami per verificare la gravità degli infortuni subiti dai propri giocatori.