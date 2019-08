Cobolli Gigli tuona contro Wanda Nara. La dichiarazione

Lo scambio Icardi-Dybala continua ad essere sulla bocca di tutti. Inter e Juve potrebbero intavolare una trattativa con i due giocatori che potrebbero fare il percorso inverso in questa finestra di mercato.



A parlare ai microfoni di TMW Radio è stato Giovanni Cobolli Gigli, che si è espresso sull'argentino attualmente ai ferri corti con la Beneamata. Il dirigente con un passato alla Juventus stuzzica Wanda Nara, moglie agente del centravanti che a detta dell'ex presidente dei bianconeri non sarebbe adatta ad una società come quella bianconera. Ecco la dichiarazione:



“Non voglio toglierle niente, ma mi sembra sia troppo invadente. Non credo che sia idonea per lo stile Juventus".