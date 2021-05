CM - Inzaghi, le parole di Lotito e quel retroscena svelato

Parole in esclusiva, quelle raccolte dalla redazione di calciomercato.com, del presidente della Lazio Claudio Lotito che ha svelato un retroscena sull'accordo sfumato con l'ormai ex tecnico biancoceleste Simone Inzaghi. Dopo le parole dell'ex allenatore ecco arrivare quelle del patron del club che ha chiarito la dinamica di quest'ultima giornata.

Molta delusione nelle parole di Lotito: “Sono rimasto deluso sul piano personale. Ha cambiato idea dalla sera alla mattina. Il contratto era pronto, io lo avevo firmato. Lui doveva raggiungere il segretario Calveri per sottoscriverlo a sua volta, e invece non si è mai presentato". Stando dunque alle sue parole era già tutto pronto per il prolungamento fino al 2024 poi la brusca frenata e l'entrata in scena dei nerazzurri.

Ed ha aggiunto: “Mi ha detto che ci ha dormito sopra e ha maturato questa convinzione”. Non rimanere più alla Lazio e lasciare il club: "Mi ha raccontato che non aveva più stimoli, che non sarebbe stato in grado di dare la carica giusta ai calciatori. Quando una persona ti dice così, come fai a pensare di tenerlo? Certo, se me l’avesse detto la sera precedente non avrei fatto preparare l'accordo da firmare”. Queste le parole del presidente a spiegazione dell'imminente cambio di pensiero di Simone Inzaghi.