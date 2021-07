Classifica dei dieci club più spendaccioni: c'è anche l'Inter

Lo stato del mercato dei calciatori, negli ultimi anni, ha avuto una grossa impennata per ciò che concerne i prezzi dei cartellini. Si ricordano, infatti, le spese folli iniziate per Ronaldo con i 94 milioni di euro pagati da parte del Real Madrid al Manchester United di Sir Alex Ferguson, fino ai 100 milioni dei blancos per strappare Gareth Bale dal Tottenham, fino all'ultima follia chiamata Neymar, passato dal Barcellona al PSG per la modica cifra di ben 222 milioni di euro.

Ecco che, a questo proposito, il sito Transfermarkt, ha riportato una classifica molto particolare che tratta tutte quelle squadre che, negli ultimi dieci anni, hanno speso di più in sede di calciomercato. Al primo posto troviamo il Manchester City con 1,52 miliardi di euro, a cui dovranno aggiungersi ulteriori ed imminenti 100 milioni per portare a casa Grealish. Al secondo posto il Barcellona con 1,47 milioni, che in questa fase storica del calciomercato ha deciso di abbassare le spese prendendo solo calciatori a parametro zero e rinnovando con cifre al ribasso i propri calciatori, Lionel Messi compreso, a pari merito con il Chelsea, i cui sforzi economici hanno portato a trionfare in Champions League. Quarta posizione per la Juventus con 1,44 milioni, che ha come fiore all'occhiello l'investimento fatto per Cristiano Ronaldo, e nella stessa posizione il Manchester United che non è ancora riuscito ad avere i fasti di un tempo. Segue il PSG con 1,39 milioni di euro e con tanti colpi in canna ancora da sparare, come per esempio quello di Pogba. A seguire l'Atletico Madrid, per 1,10 milioni, che ha sempre reinvestito bene quello che aveva guadagnato, cosa che gli ha permesso di ritornare in cima alla Liga Spagnola nella scorsa stagione. Ottava posizione per il Real Madrid con 1,07 milioni, che ha deciso di lasciare alcuni leader giovani, e fare più investimenti sui giovani. Poi il Liverpool con 1,04 milioni e che ha come spese enormi quelle di Alisson dalla Roma e di van Dijk che hanno portato una Champions ed una storica Premier League. Infine, con 1,01 milioni, l'Inter, i cui investimenti hanno portato dopo 11 anni allo scudetto.

Insomma, da questi dati risulta che non sempre spendere tantissimi soldi serve a vincere trofei. Tante spese enormi che hanno appesantito i bilanci e spesso hanno portato meno di quanto le squadre si aspettassero. E pensare che il Bayern Monaco non è presente in questa classifica e porta a casa, ogni anno, almeno un trofeo...