Clamoroso: uno sceicco pronto ad acquistare un club di A

La seria A è arrivata alla seconda giornata, e ora è pronta a lasciare spazio alla nazionale guidata da Mancini neo campione d'Europa ma che deve conquistarsi il biglietto per il prossimo mondiale, evitando di replicare quanto avvenuto nel 2018. E stando a quanto riportato da La Repubblica si potrebbe essere una grossa novità. Non c'è infatti solo il mercato, che terminerà domani, a poter cambiare gli equilibri del campionato.

Esiste infatti una situazione ancora incerta ma che necessita di essere risolta in tempi brevi. Ovviamente si fa riferimento alla Salernitana, che deve trovare un proprietario entro il 31 dicembre. Questo perché il club campano è approdato in serie A sotto la guida di Claudio Lotito, che però non può essere proprietario di due club di Serie A. Per questa ragione è stato imposto al patron di Lazio e, appunto, Salernitana, di trovare un acquirente entro fine anno.

La penalità in caso contrario sarebbe l'esclusione dalla serie A a campionato in corso. Un'ipotesi che sarebbe calorosa. Clamorosa come la voce riportata oggi da La Repubblica, secondo cui si sarebbe fatto avanti uno sceicco. Si tratta della principessa qatariota Amna al-Thani, lontana parente dello sceicco proprietario del Paris saint Germain. Ci sarebbe stato, secondo il quotidiano, un incontro con Lotito. L'ipotesi è suggestiva e sarebbe alquanto sorprendente.