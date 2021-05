Clamoroso UEFA: pronte sanzioni per i club rimasti nella SuperLega

Clamorosa svolta per quanto riguarda la SuperLega che era stata creata da dodici club europei, tra cui l'Inter. Secondo quanto riportato da ESPN, la UEFA avrebbe raggiunto un accordo con sette club per non proseguire il torneo.

Non sarebbe stato raggiunto nessun accordo con gli altri cinque club che vengono considerati come facenti parte, ancora, del progetto. I club sono Juventus, Inter, Milan, Barcellona e Real Madrid che verrebbero estromessi dalle coppe europee per due anni.

Aggiunge, inoltre, l'emittente, che la UEFA e l'Inter stanno per raggiungere un accordo, anche se ancora l'intesa definitiva non è stata raggiunta.