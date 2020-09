Clamoroso Roma: rischia la sconfitta a tavolino contro il Verona

Il pareggio esterno contro il Verona dello scorso sabato potrebbe presto trasformarsi in una clamorosa sconfitta a tavolino per la Roma, che si sarebbe macchiata di un errore davvero rocambolesco.

Nel match contro la squadra scaligera infatti, tra le fila giallorosse è sceso in campo anche Amadou Diawara, il quale però non faceva parte della lista dei 25 giocatori consegnata dal club alla Lega di Serie A prima dell'inizio del campionato. L'errore, secondo la società capitolina, sarebbe dovuto ad una svista, in quanto il giovane centrocampista l'anno scorso faceva parte della cosiddetta "lista B", destinata agli under 22.

Da quest'anno però la lista è unica, e adesso il rischio è che il giudice sportivo decida di assegnare la vittoria a tavolino per 3-0 all'Hellas Verona.