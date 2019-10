Cittadini contro il nuovo stadio: le parole del presidente del quartiere

Bestetti, presidente del Municipio 7 di Milano, non ha nascosto il disappunto dei cittadini milanesi in merito al progetto del nuovo stadio.



Ecco quanto dichiarato dal presidente del quartiere alla "Gazzetta dello Sport":



"La gente del quartiere resta preoccupata. Qui temono la vicinanza dello stadio alle case, i volumi di cemento, l’addio al Meazza. Noi crediamo che sia necessaria una valutazione di un terzo sul progetto e servirebbe anche un vero referendum. La riqualificazione di cui parlano i club, poi, non riguarderebbe le case popolari, che rimarrebbero nelle condizioni disastrose di oggi".