Cile, Rueda punge Conte:” Vidal arrivato dopo e ha giocato più di Sanchez”

Vigilia di partita per il Cile contro la Colombia. Il ct della Roja, Rueda, si è soffermato a parlare di due leader dello spogliatoio cileno e due interisti come Alexis Sanchez ed Arturo Vidal.

Ecco le parole del tecnico:” Arturo ha dimostrato carattere e nobiltà di cuore per la sua nazionale. Ecco perché ha vinto tutto quello che ha vinto. Ogni volta gli chiediamo un compito e lui lo fa in maniera intelligente e dedizione, è molto positivo. Lo rispettiamo e ci prenderemo cura di lui per farlo rendere al massimo”.

Su Sanchez non manca una stoccata ad Antonio Conte:” Alexis ha la magli roja tatuata sulla pelle. Potremo vedere la sua versione migliore dopo 15 o 20 partite. All’Inter a volte è entrato per 10 o 12 minuti. Addirittura Vidal, che è arrivato dopo di lui, ha giocato di più. In nerazzurro non ha potuto giocare mai 20 partite di fila per poter avere una migliore condizione”.