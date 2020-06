CIES, valori post Covid: tra i più costosi della Serie A Lautaro e Lukaku

Nuovo report settimanale quello organizzato dal CIES Football Observatory, che stila la lista dei calciatori più costosi nonostante la diffusione del Covid-19. In vetta si posiziona Kylian Mbappé: il calciatore del Paris Saint-Germain comanda il gruppo con un valore stimato sui 259,2 milioni di euro, grazie alla sua giovane età e anche grazie al contratto in scadenza nel 2023.



In seconda posizione troviamo Raheem Sterling del Manchester City: il laterale offensivo dei citizens vale 194,7 milioni. Ad occupare il terzo gradino del podio è Sancho del Borussia Dortmund (179,1 milioni). Il resto della classifica è occupato dai giocatori della Premier League (Alexandre-Arnold, Rashford, Salah, Mané, Kane) fatta eccezione per Davies e Griezmann.



Se guardiamo in Serie A i calciatori più costosi dei nerazzurri sono Lautaro e Lukaku: i due interisti occupano la seconda e terza posizione. De Ligt al primo posto (104,7 milioni la valutazione dell'olandese). Il belga e pupillo di Conte, secondo il CIES, vale sui 90,3 milioni, 98,9 la cifra del "Toro". Cifra non astronomica quella di Cristiano Ronaldo: il portoghese e superstar della Juventus tocca quota 62, 8 milioni, scalzato da Eriksen (66), Barella(67,2) e Dybala (70,1). Per i bianconeri c'è Bentancur ad occupare il gradino più "alto": quinta posizione con una cifra sui 74,2 milioni. A completare il resto del ranking "italiano", oltre ai giocatori di Inter e Juventus, ci sono Fabian Ruiz (Napoli), 81 milioni, Nicolò Zaniolo (Roma), 70,1 milioni, Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), 49 milioni, Franck Kessie (Milan), 42,5 milioni, Federico Chiesa (Fiorentina), 40,9 milioni.