CIES, importante primato statistico nei top 5 campionati per l'Inter

Il CIES ha stilato un'interessante statistica inerente al tempo effettivo di gioco delle squadre dei top 5 campionati europei sia per quanto riguarda i rispettivi campionati che per quanto riguarda le competizioni internazionali.

Il dato, vale per tutte quelle partite giocate dall'1 luglio 2019 al 3 marzo 2021. Ebbene, in questa speciale classifica l'Inter è risultata essere al primo posto in tutta Europa con il 69,3% del tempo di gioco.

Dietro ai nerazzurri ci sono il Manchester City, il Borussia Dortmund, il Bayern Monaco ed il Barcellona.