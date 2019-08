Christian Chivu parla del suo arrivo nell'U17. Le dichiarazioni

Christian Chivu, ai canali ufficiali del club, ha parlato del suo arrivo come allenatore dell'U17 e degli obiettivi da perseguire nel corso della stagione. Ecco le sue dichiarazioni:



“C’era tanta voglia di ricominciare dopo la sosta estiva. Per me allenare l’U17 rappresenta una nuova sfida: l’obiettivo primario è quello di riuscire a trasmettere velocemente le mie idee ai ragazzi.



E’ un periodo in cui bisognerà conoscersi bene, la squadra dovrà capire al più presto cosa andremo a proporre durante la stagione. Questa è un’eta particolare nel processo di crescita dei ragazzi, tutti devono fare un passo in avanti per diventare calciatori un domani. Questa è un’annata molto importante per il loro futuro. Il nostro compito è quello di aiutarli a coltivare i loro sogni“.