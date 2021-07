Chivu-Inter, la storia infinita: dal Triplete alla panchina della Primavera

Inizia ufficialmente l’era Cristian Chivu per l’Inter Primavera. L’eroe del Triplete nerazzurro del 2010 ha preso il posto di Armando Madonna. Si tratta di una promozione per il rumeno, che dopo aver chiuso la sua carriera da calciatore all'Inter ha iniziato quella da allenatore sempre con i nerazzurri. Nel 2018 ha guidato l’under 14 nerazzurra, per poi approdare nella stagione successiva all'under 17. Nell'ultima stagione ha guidato l'under 18 nerazzurra, con la quale ha sfiorato il titolo arrivando in semifinale. Adesso la nuova esperienza di una carriera sempre in trasformazione.

Continua dunque la storia infinita di Cristian Chivu con i colori nerazzurri. L’ex difensore ha vestito la maglia dell’Inter per ben 7 stagioni in cui ha vinto complessivamente nove trofei: una Champions League, 3 Scudetti, 3 Coppe Italia e la Coppa del Mondo per Club. Nella sua carriera da giocatore si contraddistinto per le sue qualità tecniche, per la sua tenacia ma soprattutto per le sue abilità da leader da centrale difensivo o da terzino.

Qualità e abilità che ha dimostrato di avere anche in panchina. Chivu conosce bene l’ambiente interista e potrebbe essere l’uomo giusto per riportare la Primavera nerazzurra ai vertici. Questa sarà per lui la prima vera sfida importante in panchina, una grande occasione per completare il suo percorso di crescita da allenatore.