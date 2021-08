Chiusura mercato: la data, gli sviluppi su Mbappé e gli affari di serie A

Mercato: sono ore decisive per i direttori sportivi. La chiusura delle operazioni è fissata alle ore 23 di domani, martedì 31 agosto. Questa finestra di mercato, nonostante le trattative che hanno portato Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo in Premier League ma anche Messi al Paris Saint Germain, potrebbe riservare anche l'addio di Kylian Mbappè.

Secondo quanto riportato da Marca, i francesi avrebbero rifiutato dal Real Madrid 170 milioni fissi più 10 in diverse variabili. La richiesta è di circa 200 milioni di euro ma l'amministratore delegato del Real Madrid, José Ángel Sánchez, è stato avvistato all'aeroporto di Madrid. Si potrebbe dunque, nelle prossime, trovare l'accordo tra gli spagnoli ed il club transalpino per l'attaccante che ha il contratto in scadenza nel 2022. L'ultimissimo aggiornamento viene infatti rilanciato, via Twitter, da Josep Pedrerol de El Chiringuito: "Penso che manchino 20 milioni...".

Procedono, inoltre, le trattative delle altre squadre. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'Inter ha prolungato il contratto di Lucien Agoume che sarà poi ceduto in prestito al Brest. Il Milan ha invece chiuso l'accordo per Bakayoko e Adili. Il calciatore del Bordeux continuerà a giocare in prestito per la squadre che milita in Ligue 1. Castillejo sarebbe tra la Spagna e la Sampdoria mentre la Juventus potrebbe cedere Kulusevski all'Atalanta e McKennie al Tottenham. La Lazio, dopo aver perso Correa, mette a segno il colpo Kostic che, a giugno, era stato accostato proprio all'Inter.