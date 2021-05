Chiellini: "Sopreso dall'addio di Conte? Nì, ma non guardo in casa d'altri"

Anche il capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato dell'addio di Antonio Conte dalla panchina dell'Inter, durante la conferenza stampa della Nazionale, dopo che l'ex ct ha vinto lo scudetto ed aver interrotto l'egemonia bianconera.

Ecco le sue parole: "Sorpreso dall'addio di Conte? Nì. All'inizio sembrava impossibile, ma poi ho pensato che potesse succedere quando c'è stato silenzio e l'incontro decisivo tardava ad arrivare. Ma per carità non guardo in casa d'altri".

Insomma, in tanti si aspettavano un addio che il tecnico leccese ha meditato nei giorni in cui non è più comparso in conferenza stampa per evitare le domande sul proprio futuro.