Chiellini sfida l'Inter: "Pensiamo a noi e ci vediamo alla penultima"

Dopo la vittoria in casa del Cagliari per 3-1, la Juventus resta nella scia dell'Inter per la lotta scudetto e che continua ad alimentare le speranze di rimonta dei bianconeri.

Di questo ha parlato il difensore della formazione piemontese, Giorgio Chiellini ai microfoni di Sky Sport: "Pressioni per il successo dell'Inter? Noi con tutto il rispetto dobbiamo pensare a noi stessi, partita dopo partita".

Chiellini ha, poi, continuato: "L'Inter è davanti fa la sua corsa, poi vedremo quando ci sarà la sfida alla penultima di campionato dove saremo arrivati. Non dobbiamo farci condizionare".