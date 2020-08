Chiellini: "Bastoni è il miglior giovane difensore italiano"

Sicuramente da incorniciare il primo anno all'Inter di Alessandro Bastoni. Nonostante la giovane età (classe 1999), il difensore nerazzurro si è guadagnato in poco tempo una maglia da titolare nello scacchiere di Antonio Conte, e adesso ha raggiunto la sua prima convocazione in Nazionale, il cui commissario tecnico, Roberto Mancini, stravede per lui.

Anche il "rivale" Giorgio Chiellini non ha potuto fare a meno di notare l'enorme crescita del talento nerazzurro, e ne ha parlato così in conferenza stampa da Coverciano: "A livello di difensori abbiamo una generazione che sta crescendo molto bene, e credo che il migliore sia qua in Nazionale, ed è Bastoni. Aveva già esperienza in Serie A ma una cosa è giocare nel Parma, con tutto il rispetto, e una cosa è giocare in una finale di coppa. E' cresciuto tantissimo in un anno."

I complimenti da parte di uno dei veterani della Nazionale non potranno che far piacere al giovane nerazzurro, che sicuramente ha ancora tanto da imparare, ma ha già dimostrato di avere tutto per diventare uno dei migliori interpreti del ruolo.