Chi è Oaktree Capital, il fondo che finanzierà l'Inter

Tuttosport ci ha aiutato oggi nel delineare un quadro delle possibilità di Oaktree Capital, fondo che garantirà (salvo imprevisti) un finanziamento da 250 milioni di euro all'Inter.

Si tratta del "più importante fornitore di garanzie economiche per aziende in crisi nera", i cosiddetti "distressed securities", ossia investimento in azioni e obbligazioni di società in crisi, scommettendo su una loro futura crescita. Con 73 dei 100 fondi pensione più ricchi degli Stati Uniti.

Oaktree è già presente nel mondo del calcio con l'80% del Caen, squadra della Ligue 2 retrocessa nel 2019 e acquistata da Oaktree a settembre 2020. Di cinque anni fa invece l'acquisto dello Swansea City da parte di Steve Kaplan, uno dei fondatori di Oaktree, assieme a Jason Levien. Quest'ultimo era socio di Thohir al Dc United. Tra i soci di Oaktree ci sarebbe anche la Qatar Investment Authoriry, proprietaria del Paris Saint Germain. Il presidente è invece Stanley Marks, considerato (sottolinea ancora Tuttosport) "un manager paziente orientato a programmi di lungo periodo".

Oaktree è considerato molto vicino a Goldman Sachs, e i suoi affari si diversificano in vari settori: da quello dei media (MediaWorks New Zealand, Townsquare Media) ai trasporti aerei (Sky Holding), dall’alimentazione (Campofrìo Food Group) al fitness (Fitness First). Investe anche in Italia, possedendo il 100% delle azioni di Conbipel.