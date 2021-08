Chelsea, Tuchel: “Lukaku profilo ideale, ma non abbiamo ancora chiuso”

Tutto fatto tra Inter e Chelsea per il trasferimento di Romelu Lukaku per una cifra di 115 milioni di euro, cessione più onerosa delkavstoria nerazzurra. Il belga ha già svolto le visite mediche ed è partito per Londra per firmare il contratto, si attende soltanto l’ufficialità. Sull’argomento è intervenuto anche Il tecnico dei Blues, Thomas Tuchel, ai microfoni di Sky Sports UK alla vigilia della finale di Supercoppa Europea contro il Villareal. Ecco di seguito le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com:

"Lukaku? Abbiamo perso Olivier Giroud che ha avuto un ruolo cruciale nel club. Era il tipo di profilo a cui piace giocare spalle alla porta, tenere palloni, creare spazio per Werner, Havertz, Pulisic. Un giocatore pronto a lottare fisicamente con i difensori avversari".

"È il tipo di profilo che non abbiamo al momento in squadra e che stiamo cercando. Non è ancora il momento di fare nomi perché non abbiamo chiuso con nessuno e dobbiamo portare rispetto per i club. Romelu è il tipo di giocatore come Haaland al Dortmund, Lewandowki al Bayern, Kane al Tottenham che è un vero numero 9 e ama segnare e ha presenza in area. Il suo è il profilo che stiamo cercando e se sarà possibile convincere agenti e club, faremo del nostro meglio".