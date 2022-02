Chelsea Liverpool, le formazioni. La decisione su Lukaku, cambi per Klopp

Chelsea-Liverpool: alle 17:30 la finale di coppa di Lega a Wembley.

Tutto pronto per l'ultimo atto della competizione inglese. Chiamata anche Carabao Cup per ragioni di sponsor, questa sera sarà alzata al cielo dai Blues o dai Reds. Tuchel e Klopp hanno scelto l'undici iniziale. Panchina per Lukaku, bocciato nuovamente dal tecnico tedesco del Chelsea. Due cambi per Klopp: Kelleher al posto di Alisson e Luis Diaz al posto di Diogo Jota.

Le formazioni ufficiali. Chelsea: Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kante, Kovacic, Alonso; Mount, Havertz, Pulisic. Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Fabinho, Thiago Alcantara, Henderson; Salah, Luis Diaz, Mané.