Chelsea (a sorpresa) sul tetto d'Europa. Festeggia un ex Inter

A sorpresa, ieri, si è laureato Campione d'Europa il Chelsea. Una gara pragmatica e ricca di organizzazione quella dei Blues, che hanno avuto la meglio sul superfavorito Manchester City di Guardiola.

E' così la coppa dalle grandi orecchie è andata proprio alla formazione di Tuchel. Nel club inglese festeggia ancora un ex Inter, quel Mateo Kovacic (ieri entrato in campo nella ripresa), già vincitore di diversi trofei internazionali a Madrid, sempre e solo nel ruolo di riserva di lusso.

Emerson Palmieri, chiacchierato obiettivo dell'Inter per la prossima stagione, è invece rimasto in panchina per gli interi novanta minuti.