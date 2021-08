Che bordata a Ronaldo! Il giornalista parla anche di 'Juve peggiorata'

Cristiano Ronaldo è sempre più lontano da Torino e dalla Juventus.

"CR7 non è ancora un giocatore del Manchester City, ma per la definitiva chiusura dell’operazione manca solo un passo. Un passo importante, ma uno solo: l’offerta del City per il 7 più famoso di sempre" scrive la Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 27 agosto. Il quotidiano sportivo spiega poi che "il meeting di Torino (avvenuto ieri, giovedì, ndr), teso quanto basta, ha ribadito alcuni concetti. Primo: Ronaldo vuole lasciare la Juve. Non una novità. Anzi, nella serata di ieri si è sparsa la voce per cui CR7 avrebbe già svuotato l’armadietto alla Continassa e sarebbe disposto addirittura a una clamorosa risoluzione di contratto. Per lui, siamo alla fine". Nel loro articolo Luca Bianchin e Carlo Laudisa spiegano che "secondo: la Juve è disponibile alla cessione, a condizione che arrivi in fretta un’offerta soddisfacente. Questo è stato il concetto ribadito con forza a Mendes: la Juve non può aspettare passivamente le decisioni dall’Inghilterra. E JM? Ha garantito che verranno fatti tutti i tentativi per arrivare a una pro- posta da 25 milioni. L’ideale per tutti sarebbe chiudere nelle prossime 24-48 ore, prima che il countdown del mercato, con la deadline di martedì, diventi asfissiante".

Mentre la trattativa per l'addio di Ronaldo è in continua evoluzione, arriva il commento di Maurizio Crosetti: giornalista di punta de La Repubblica. Con un tweet (di fuoco) ha riassunto l'esperienza di CR7 alla Juventus: "Cristiano Ronaldo ha fatto molti gol, qualche mossetta, tantissimi selfie. Con lui la Juve è peggiorata in Europa e ha vinto uno scudetto in meno. Ha emarginato Dybala ed è costato uno sproposito".