Che bella Inter! Avanti 1-0 al 'Camp Nou', Lautaro gol. Ter Stegen salva il 2-0

Un'Inter perfetta. E' questa la squadra che si è vista nel primo tempo di Barcellona. Senza paura, con personalità, organizzata e pericolosissima in attacco. L'1-0 è un punteggio anche stretto per i nerazzurri, che hanno dominato la prima frazione di gara, andando vicinissimi al 2-0 in almeno due occasioni.

Partita sbloccata dopo solo due minuti grazie al sinistro vincente di Lautaro, gran gol quello dell'attaccante argentino. Barcellona che fatica a creare azioni pericolose, con Handanovic che è chiamato in causa solo con tiri da fuori area.

L'Inter in contropiede è micidiale. Sanchez e Lautaro, supportati da Sensi, superano spesso la linea difensiva del Barcellona. Ter Stegen è strepitoso sul colpo di testa di Lautaro al 37°. Ci prova anche Sensi a giro al 40°, tiro alto sopra la traversa di poco. Nel finale, ancora Lautaro lanciato in contropiede è fermato da Semedo, con il tiro dell'attaccante nerazzurro ribattuto in calcio d'angolo.

Grande primo tempo dell'Inter. Nella ripresa, se il Barcellona concederà ancora tutti questi spazi, la squadra di Conte dovrà essere brava a chiudere l'incontro.