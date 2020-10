Champions, Zanetti:” Un girone equilibrato, ce la giocheremo con tutti”

Il sorteggio di Champions ha assegnato all’Inter, il Real Madrid, lo Shaktar Donetsk ed il Borussia Monchengladbach. Se da un lato la sfida al Real Madrid porta alla mente grandi notti europee ai tifosi dell’Inter, il vicepresidente nerazzurra Javier Zanetti rimane cauto anche sulle altre avversarie.

Ecco le parole dell’ex capitano:” Sicuramente è un girone molto equilibrato, ma ce la giocheremo con tutti. Bisogna essere consapevoli delle difficoltà che ci daranno queste partite, ma bisogna avere anche l’ambizione di voler fare qualcosa di importante”.

Prosegue il vicepresidente:” Non c’è solo il Real Madrid, anche le altre due squadre sono molto attrezzate per poter competere, quindi bisogna essere molto concentrati. La Champions League è una competizione in cui bisogna capire sia i momenti sia in che condizione arriva la squadra”.