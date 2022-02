Champions, non solo Inter: tutte le sfide degli ottavi (e degli ex)

Champions League, Inter ma non solo.

Dopo due mesi dall’ultimo match di Champions League, ritorna il campionato europeo: stasera si parte con le prime due sfide Paris Saint Germain-Real Madrid e Sporting-Manchester City. In tutti gli ottavi di finale c'è un po' di tinta nerazzurra.

INTER-LIVERPOOL

Partiamo dalla nostra Inter. La squadra guidata da Simone Inzaghi dovrà vedersela con l’armata guidata da Juergen Klopp. Un match non semplice per i nerazzurri che però ci hanno abituato spesso a delle imprese. Inzaghi che ritroverà in difesa Bastoni che ha recuperato dalla distorsione alla caviglia rimediata nel match in Coppa Italia contro la Roma. Il ballottaggio per sostituire Barella sembra vincerlo Arturo Vidal: le sue possibilità nel vederlo titolare sono più alte rispetto a Vecino e Gagliardini pronti a subentrare a gara in corso. In attacco Inzaghi proverà a sfruttare il momento magico di Alexis Sanchez, affiancandolo a Edin Dzeko. Partirà dalla panchina Lautaro Martinez che a differenza del cileno sembra attraversare un momento difficile: in campionato non trova la via del gol dallo scorso 17 dicembre, nella sfida contro la Salernitana.

PARIS SAINT GERMAIN-REAL MADRID

Questo è l’ottavo di finale più atteso, potrebbe essere una finale anticipata. I “Galacticos” per eccellenza affrontano la squadra che si candida prepotentemente ad avere il titolo di nuovi “Galacticos”. Sfida stellare con attacchi stellari: Neymar-Mbappè-Messi nel PSG, Benzema-Asensio-Vinicius nel Real Madrid. Può esserci anche una sfida al futuro per Kylian Mbappé: il suo contratto con il PSG termina a giugno e potrebbe passare a parametro 0 proprio nel Real Madrid. In questa sfida giocheranno anche 2 ex nerazzurri: Mauro Icardi e Achraf Hakimi. Per Hakimi è anche una sfida da ex visto il suo passato nel Real Madrid.

SPORTING-MANCHESTER CITY

Come PSG-Real Madrid, questa sfida si giocherà nella serata del 15 febbraio. Sembrerebbe essere una partita a senso unico, con i “Citizens” di Pep Guardiola in netto vantaggio sulla squadra portoghese. Anche in questa partita giocherà un ex nerazzurro: Joao Cancelo, considerato uno dei migliori terzini del mondo.

SALISBURGO-BAYERN MONACO

Questo sarà l’unico match dove non giocherà nessun ex Inter. In questa partita il Salisburgo è in svantaggio sul Bayern Monaco che può contare sulla potenza di Robert Lewandowski. In Champions League il Bayern Monaco non perde in trasferta dal 2017 e sembra intenzionato ad aumentare la striscia.

VILLAREAL-JUVENTUS

La Juventus è la seconda squadra italiana a giocare gli ottavi di Champions League. Sfida il Villareal, squadra spagnola che era nel girone di un’altra italiana, l’Atalanta. Sarà un match equilibrato con la Juventus che cercherà di segnare almeno un gol fuori casa così da essere avvantaggiata nel match di ritorno. Ricordiamo che da quest’anno i gol in trasferta non verranno conteggiati a favore della squadra in trasferta, ma saranno conteggiati in modo simmetrico. L’ex nerazzurro che giocherà questo match sarà il difensore bianconero Leonardo Bonucci: ha giocato nell’Inter ad inizio carriera prima della sua esplosione nel Bari.

CHELSEA-LILLE

I “Blues” vincitori della passata stagione, affronteranno i francesi del Lillle. La squadra di Tuchel vuole ripetersi dopo la spedizione vittoriosa della scorsa stagione. Chelsea che è la favorita di questa partita ma il Lille proverà a dare fastidio ai campioni in carica. Nei Blues giocano due ex nerazzurri: Mateo Kovacic e Romelu Lukaku, passato in Inghilterra nella scorsa finestra di mercato per 115 milioni di euro.

ATLETICO MADRID- MANCHESTER UNITED

Altra grandissima sfida che ci offrirà questa serie di partite è Atletico Madrid-Manchester United. Le due squadre, attualmente, occupano il quinto posto in classifica nei rispettivi campionati. Sarà una sfida equilibrata con le due squadre che si sfideranno a viso aperto: sarà una partita da Champions. Questo match avrà anche tinte nerazzurre: gli ex interisti di questo match sono Kondogbia, Alex Telles, compagni per una stagione in nerazzurro, Vrsaljko.

BENFICA-AJAX

Benfica-Ajax, sulla carta, è il match più equilibrato degli ottavi. Ajax che negli ultimi anni è stata sempre una squadra che ha prodotto grandi talenti come De Ligt e De Jong e sembra continuare sulla stessa cresta nell’onda degli ultimi anni. Gli ex nerazzurri di questo match giocano entrambi nel Benfica: Joao Mario e Valentino Lazaro. I tifosi nerazzurri guarderanno con particolare attenzione questa partita per seguire le gesta di Andre Onana, prossima guardiano della retroguardia nerazzurra.