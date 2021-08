Champions League, questi gli abbinamenti nei gironi

Champions League, sono da poco terminati i sorteggi per i gironi della massima competizione europea. Ora le 32 squadre conoscono le rispettive avversarie della prima fase del torneo. Questi gli abbinamenti.

GIRONE A

Questo Girone vedrà un duello che si annuncia spettacolare tra le due squadre più ricche del mondo. Il Manchetser City, campione d'Inghilterra, affronterà il Paris Saint Germain, regina del mercato 2021 con i molteplici colpi stellari (su tutti Messi). Sarà la sfida tra i due cugini sceicchi. Poi i tedeschi del Lipsia e il Bruges

PARIS SAINT GERMAIN

MANCHESTER CITY

LIPSIA

BRUGES

GIRONE B

Saranno due grandissimi tecnici ad affrontarsi. Simeone contro Klopp. I campioni di di Spagna dell'Atletico contro la squadra che tre anni fa alzo la Coppa. Il Porto e il Milan completano il girone, con i rossoneri che dovranno vedersela con due corazzate per accedere agli ottavi.

ATLETICO MADRID

LIVERPOOL

PORTO

MILAN

GIRONE C

Lo Sporting Lisbona, in prima fascia in quanto campione del Portogallo, trova sulla sua strada Haaland. I giovani dell'Ajax Ee i turchi del Besiktas chiudono il girone.

SPORTING LISBONA

BORUSSIA DORTMUND

AJAX

BESIKTAS

GIRONE D

l'Inter cercherà la rivincita della scorsa stagione. L'urna ha messo di nuovo sulla strada del club milanese il Real Madrid, questa volta guidato da Ancelotti. Lo Shakhatr di De Zerbi riporta l'Inter all'incubo di unno fa, quando proprio gli ucraini buttarono fuori i nerazzurri dalla Champions. Ci fosse stato il Borussia Mönchengladbach il girone sarebbe stato identico a 12 mesi fa, invece la quarta sorteggiata è lo Sheriff Tirapsol, unica avulsa in un girone con tre allenatori italiani.

INTER

REAL MADRID

SHAKTHAR DONETSK

SHERIFF TIRAPSOL

GIRONE E

Altra super sfida. Questa volta se la vedranno Bayern Monaco e Barcellona (orfano di Messi). Benfica e Dynamo Kiev sembrano essere destinate a fare da spettatrici.

BAYERN MONACO

BARCELLONA

BENFICA

DYNAMO KIEV

GIRONE F

Si ripropone la finale di Europa League di qualche mese fa. Il Villareal, in prima fascia grazie a quella vittoria, sfida di nuovo il Manchester United. chissà se l'Atalanta riuscirà nell'impresa di superare per il terzo anno consecutivo il girone e accedere agli ottavi. Oltre le 2 squadre citate sulla strada di Gasperini ci saranno gli Young Boys.

VILLAREAL

MANCHESTER UNITED

ATALANTA

YOUNG BOYS

GIRONE G

La cenerentola Lille, che ha soffiato il titolo francese al PSG, trova sulla sua strada il Siviglia. Salisburgo e Wolfsburg completano quello che forse è il girone più equilibrato.

LILLE

SIVIGLIA

SALISBURGO

WOLFSBURG

GIRONE H

Sorteggio non fortunato per la Juventus, che in seconda fascia per la prima volta negli ultimi anni pesca il Chelsea Campione in carica e con un Lukaku in più. Poi ci sarà l'ostacolo russo dello Zenit e il Malmoe.

CHELSEA

JUVENTUS

ZENIT

MALMOE