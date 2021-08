Champions League, possibile girone di ferro per le italiane: le avversarie

Cresce l’attesa per il sorteggio della fase a gironi di UEFA Champions League in programma giovedì 26 agosto alle ore 18 a Istanbul. La prima giornata si disputerà tra martedì 14 e mercoledì 15 settembre, nella settimana successiva al terzo turno di campionato. Impegnate quattro italiane Inter (prima fascia), Juventus (seconda fascia), Atalanta (terza fascia) e Milan (quarta fascia).

Le italiane potrebbero ritrovarsi in un girone da incubo. In prima fascia sono presenti Atletico Madrid, Chelsea, Manchester City, Sporting Lisbona, Lille, Bayern Monaco, e Villareal. Nonostante la prima fascia, i nerazzurri rischierebbero comunque di ritrovarsi in un girone da incubo. In seconda fascia, infatti, gli uomini di Simone Inzaghi potrebbero pescare squadre dal calibro di Real Madrid, Barcellona, Psg, Liverpool, Borussia Dortmund. In questa fascia ci sono anche Manchester United e Siviglia.

In terza fascia, invece, ci saranno diverse squadre insidiose come RB Lipsia, Ajax e Zenit Sanpietroburgo, ma attenzione anche Shakthar Donetsk( che affronterà il Monaco), Salisburgo (impegnata contro il Brondy) e Benfica (contro il Psv Eindhoven), che partono da favorite per i match di ritorno dei preliminari.

In quarta fascia si potrebbero pescare squadre come Wolfsburg, Besiktas, Dinamo Kiev e Club Brugge; ancora in lotta per un posto una tra Young Boys-Ferencvaros, Malmoe-Ludogorets,e Sheriff Tiraspol-Dinamo Zagabria.