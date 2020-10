Champions League, niente ritorno al Bernabeu per l'Inter

Ora è ufficiale. Non ci sarà il tanto atteso ritorno dell'Inter nello stadio dove dieci anni fa ha conquistato la sua terza Champions League, conquistando anche il Triplete. I tifosi nerazzurri attendevano moltissimo questo momento, quello di rivedere la propria squadra di nuovo a lottare in quello che è stato il teatro dei sogni per tutti i tifosi dell'Inter. La squadra di Conte che è inserita nel gruppo B con Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Borussia Moenchengladbach, non giocherà la sfida in trasferta sul campo delle Merengues nel tempio madrileno.

Questo non avverrà causa lavori di ristrutturazione del Santiago Bernabeu. Il Real ha ufficializzato che tutte le proprie partite della fase a gironi si giocheranno all'Estadio Alfredo Di Stefano di Valdebebas, centro tecnico dei Blancos. I campioni di Spagna hanno disputato la parte fiale della propria stagione, quella post lockdown, qui. La sfida quindi sarà in programma qui il 3 novembre.

Anche lo Shakhtar non giocherà nel proprio stadio, andato distrutto durante i bombardamenti tra ucraini e russi di qualche anno fa. La squadra campione d'Ucraina giocherà le proprie sfide allo stadio Olimpico di Kiev. La prima sfida sarà quella contro l'Inter del 27 settembre, replay della semifinale dell'ultima Europa League.