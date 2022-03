Champions League: le volte in cui l'Inter ha ribaltato la gara d'andata

Champions League, l'Inter tenterà l'impresa.

Questa sera ad Anfield, l'Inter cercherà di ribaltare il risultato dell'andata che vede i Reds in vantaggio per 2-0 con i gol di Roberto Firmino e Mohamed Salah. Per passare il turno l'Inter dovrà vincere con 3 gol di scarto, considerando che la regola dei gol in trasferta è stata abolita. Non sarà semplice ribaltare il risultato ma l'Inter ci proverà.

A dare fiducia ai nerazzurri, ci sono alcune partite di Champions League ribaltate in situazioni di svantaggio. Ecco quale sono:

Inter-Liverpool 1964/1965.

C'è già un precedente contro il Liverpool che fa ben sperare all'Inter. Si tratta della stagione 1964-1965. La partita d'andata della semifinale della Coppa dei Campioni finì 3-1 per il Liverpool. Per passare in finale all'Inter serviva una vittoria con 3 gol di scarto. La partita di ritorno finì con la vittoria dei nerazzurri per 3-0 e poi in finale vinsero contro il Benfica.

Inter-Dinamo Bucarest 1965/1966.

Dopo aver vinto la Coppa dei Campioni nella stagione 1964/1965, l'anno seguente l'Inter trovò un'altra impresa. Negli ottavi di finale della Coppa dei Campioni del 1965/1966 l'Inter trovò la Dinamo Bucarest. La gara d'andata finì 2-1 in favore della Dinamo Bucarest mentre la gara di ritorno vide uscire l'Inter vittoriosa a San Siro per 2-0. Quell'anno l'Inter si fermò in semifinale a discapito del Real Madrid.

Inter-Bayern Monaco 2010/2011.

I tifosi interisti ricordano questa partita come una delle più pazze. Siamo nella stagione 2010/2011, l'anno successivo al Triplete nerazzurro. Dopo averla battuta in finale nella stagione 2009/2010, l'Inter ritrova il Bayern Monaco negli ottavi di finale. La gara d'andata si gioca a San Siro e vede i bavaresi vincere per 1-0. La gara di ritorno in Germania è semplicemente pazza. Dopo 3 minuti l'Inter trova il gol dell'1-0 grazie alla rete di Samuel Eto'o. Al 20° minuto il Bayern segna il gol del pareggio con Gomez grazie ad un errore di Julio Cesar. Al 30° minuto il Bayern trova il gol del vantaggio e l'Inter è con un piede e mezzo fuori dalla Champions League. Al 40° minuto c'è l'immagine più pazza di quella partita: Ranocchia salva un gol già fatto con un intervento strepitoso sulla linea di porta e l'Inter può ancora sperare nel passaggio del turno. Il gol del pareggio arriva al 62° grazie a Sneijder ed ora l'Inter ha bisogno di un gol per passare il turno. All'87° arriva il gol del vantaggio grazie a Goran Pandev. L'Inter, o meglio, la pazza Inter passa il turno e andrà a giocare i quarti di finale contro lo Schalke 04.