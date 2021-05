Champions League, la finale cambia sede: 12mila spettatori allo stadio

La notizia era già nell’aria da alcune settimane ma soltanto oggi è arrivata l’ufficialità della Uefa: la finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea, in programma il prossimo 29 maggio, cambia sede e si giocherà nuovamente in Portogallo, precisamente ad Oporto.

Sugli spalti saranno presenti 12mila tifosi. La gara era inizialmente prevista ad Istanbul, ma si è deciso di cambiare città in quanto la Turchia è una delle nazioni considerate ad alto rischio contagio. Si è deciso di cambiare, anche perché le restrizioni ai viaggi imposte dal governo britannico ai propri cittadini avrebbero impedito ai tifosi delle due squadre di assistere alla partita.

Il Portogallo, invece, è inserito nella "green list" delle autorità britanniche e, al rientro in patria dopo la partita, non ci sarebbe bisogno per i tifosi di mettersi quarantena.